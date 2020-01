Giornalista trovata morta, è giallo sul suo decesso (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Giorgia Baroncini Rosanna Sapori era scomparsa lo scorso 27 dicembre. Speaker di punta di Radio Padania, fu cacciata per le critiche al partito sulla vicenda del crac Credieuronord È stata trovata morta nel lago d'Iseo la Giornalista 60enne Rosanna Sapori. La donna era scomparsa lo scorso 27 dicembre lasciando un biglietto al compgano: "Torno quando posso, non preoccuparti". Poi di lei si sono perse le tracce fino a sabato scorso quando il suo corpo è stato trovato sulla riva bresciana del lago, a Carzano di Montisola. Secondo alcune fonti, sembra che alla donna fosse stato diagnosticato un male incurabile. L'ipotesi del suicidio pare quella più credibile anche se gli investigatori non vogliono escludere alcuna pista. La 60enne, che dal 2011 gestiva insieme al compagno una tabaccheria nel Bergamasco, aveva a lungo lavorato anche ad Antenna 3 Nordest, TeleNordest e altre tv ... ilgiornale

ISentinellidi : RT @ISentinellidi: #RosannaSapori: la giornalista di #RadioPadania che aveva denunciato la lega, trovata morta. Il simbolo del partito vend… - ass_coscioni : RT @EutanaSiaLegale: Rosanna Sapori, giornalista trovata morta sabato nel lago d'Iseo: a dicembre aveva ricevuto la diagnosi di tumore al p… - EutanaSiaLegale : Rosanna Sapori, giornalista trovata morta sabato nel lago d'Iseo: a dicembre aveva ricevuto la diagnosi di tumore a… -