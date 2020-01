Doppietta di Griezmann, il Barcellona al 94′ batte 2-1 l’Ibiza in Coppa del Re (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Ibiza-Barcellona 1-2. Ci hanno sicuramente creduto gli isolani che passano sorprendentemente in vantaggio al 9' e mantengono l'1-0 per quasi un'ora, poi arriva il pari di Griezmann che al 94', e cioè all'ultimo secondo prima dei tempi supplementari, realizza il gol della vittoria che permette al Barcellona di passare agli ottavi di Coppa del Re. fanpage

Salvato95551627 : RT @Torrenapoli1: Il Barca la ribalta al 95° Doppietta di Griezmann - Torrenapoli1 : Il Barca la ribalta al 95° Doppietta di Griezmann -