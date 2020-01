Digiuno per Salvini | ma il leghista continua a postare foto di piatti

#Digiunopersalvini ma l’ex vicepremier posta una foto di tortellini alla nduja : iniziativa naufragata? : Solo ieri Salvini vantava 5mila italiani pronti a digiunare insieme a lui, ma dopo aver detto che sarebbe arrivato fino a stasera ha ceduto ai tortellini. La Lega e Salvini ieri hanno proposto ai propri sostenitori di abbracciare un’iniziativa di protesta in stile Pannella. Il leader della Lega ha infatti comunicato l’intenzione di digiunare per […] L'articolo #digiunopersalvini ma l’ex vicepremier posta una foto di ...

Digiuno per Salvini - Saviano : “È ridicolo - non è Gandhi né Martin Luther King” : Roberto Saviano non approva il Digiuno per Matteo Salvini che ha proposto la Lega: l’ex ministro rischia il carcere per il caso Gregoretti. Infatti, il partito ha creato un sito apposito nel quale le persone possono aderire a una giornata di Digiuno a sostegno del leghista che potrebbe essere processato per sequestro di persona. Al momento hanno aderito circa 4 mila persone, nonostante sia uscito lo scandalo dei profili falsi. ...

Gregoretti - Saviano : “Digiuno per Salvini? È ridicolo - non è Gandhi né Martin Luther King” : Il giornalista Roberto Saviano ha commentato così l'iniziativa della Lega a sotegno di Salvini, che rischia il processo per il caso Gregoretti: "Il digiuno per salvini è un atto ridicolo. Marco Pannella usava la pratica nonviolenta dello sciopero della fame e della sete come risposta a un male collettivo. Il satyagraha è la disobbedienza civile di Gandhi, Mandela e Martin Luther King".Continua a leggere

Via al Digiuno di massa per il caso Gregoretti. Salvini : «Quasi 5mila italiani digiunano con me» : «Vi ringrazio perché sono quasi 5mila italiane e italiani che oggi digiunano, che oggi rinunciano a colazione, al pranzo, alla cena, come segno di vicinanza e di protesta». Matteo Salvini in una diretta Facebook rivendica l’iniziativa lanciata ieri, 20 gennaio, di digiuno di massa per protestare contro le imputazioni di cui potrebbe essere chiamato a rispondere sul caso Gregoretti. Il sito digiunoperSalvini.it attivato ieri pomeriggio ...

Gregoretti - sul sito della Lega ‘Digiuno per Salvini’ firmano (più volte) anche profili falsi : La Lega ha lanciato un'iniziativa a sostegno dell'ex ministro dell'Interno, chiedendo agli utenti di aderire all'iniziativa di protesta 'Digiuno per Salvini'. Ma, come abbiamo dimostrato, sul sito non ci sono controlli, e per apporre la propria firma basta creare degli indirizzi mail falsi, e compilare il form online, con un profilo fake.Continua a leggere

