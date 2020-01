Daybreak Games si riorganizza in 3 diversi studi che si focalizzeranno sui franchise di DC Universe Online, EverQuest e PlanetSide (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La società dietro EverQuest, PlanetSide, DC Universe Online e H1Z1, Daybreak Games, sta oprando un grande cambiamento. Piuttosto che un singolo studio generale, Daybreak si riorganizzerà in tre studi: Dimensional Ink Games, Darkpaw Games e Rogue Planet Games. Daybreak passerà alla funzione di publisher.Le modifiche porteranno alla ribalta tre diversi studi che si baseranno su tre franchise. Gli sforzi di questi studi si concentreranno su DC Universe Online e sui franchise EverQuest e Planetside. Assente da questi piani è il franchise più giovane dello studio, H1Z1.Dimensional Ink Games sarà diretto dall'amministratore delegato Jack Emmert e avrà sede ad Austin, in Texas. Lo studio si concentrerà su DC Universe Online e su un nuovo progetto MMO non ancora annunciato. Darkpaw Games, con sede a San Diego, in California, sarà guidato dal produttore esecutivo Holly Longdale e lavorerà al ... eurogamer

