Damascelli: a furia di produrre film De Laurentiis ha perso di vista la realtà (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Su Il Giornale Tony Damascelli scrive dei sette modi in cui si può fare il presidente di un club calcistico. Ne racconta in poche parole il modello a partire dagli ultimi (e non solo) episodi di cronaca del pallone. Così Andrea Agnelli è “quello che vince e non parla mai, se non agli azionisti”, Zhang e Scaroni sono ologrammi rispetto a Moratti e Berlusconi. Ci sono gli americani della Roma “che si manifestano raramente dall’altra parte dell’Oceano” e Claudio Lotito che chiede il risarcimento agli ultras razzisti “e per questo sembra un eroe tra tanti omertosi e collusi”. Oppure Cairo, che risponde via social ai suoi tifosi. E poi c’è il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. “C’è quello che vince poco e non parla ma sparla e qui mi riferisco a De Laurentiis che a forza di produrre film ha perso di vista la realtà, quella del Napoli ... ilnapolista

napolista : Damascelli: a furia di produrre film De Laurentiis ha perso di vista la realtà Sul Giornale scrive che il president… -