Cologne, due uomini incappucciati danno fuoco a un’auto: paura e tre veicoli distrutti (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Due uomini incappucciati hanno dato fuoco a un'auto parcheggiata in piazza nel centro di Cologne, nel Bresciano, provocando un vasto incendio che ha distrutto tre veicoli. Le fiamme sono arrivate a lambire i balconi e le finestre degli edifici adiacenti, le cui facciate sono state annerite dal fuoco. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in sicurezza la zona e non risultano persone ferite. fanpage

