Chi è Vito Crimi, il possibile successore di Luigi Di Maio (Di mercoledì 22 gennaio 2020) A seguito della comunicazione delle possibili dimissioni di Di Maio, attuale ministro degli Esteri della Repubblica Italiana, è subito iniziato il toto-nomi per individuare il suo possibile successore. Tra i papabili ci sono la sindaca di Torino Chiara Appendino e il viceministro dell’Interno Vito Crimi. Chi è Vito Crimi Vito Crimi nasce a Palermo il 26 Aprile 1962, ed è cresciuto nel quartiere Brancaccio. Si diploma nel 1990 ed in seguito si iscrive all’università, seguendo un corso di Matematica a Palermo, senza però mai completarla. Nel 2000 si trasferisce a Brescia, dove tutt’ora vive, e inizia a lavorare come impiegato alla Corte d’Appello. Carriera politica Vito Crimi ha fatto il suo esordio nella carriera politica nel 2010, candidandosi a presidente della Regione Lombardia. Nel 2013 viene eletto senatore per il Movimento 5 Stelle nella circoscrizione ... notizie

PioDag : No ragazzi, Di Maio va via da capo politico, e chi arriva è Vito Crimi. Scusate e Ale Di Battista? No questa è una… -