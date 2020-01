Cannabis: comitato Esistono i diritti, 'ripartiamo da 1 per arrivare a 10' (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Palermo, 22 gen. (Adnkronos) - "ripartiamo da 1 per arrivare a dieci". E' con questa prospettiva che il comitato 'Esistono i diritti' guarda al decreto firmato ieri dall'assessore alla Salute della Regione siciliana Ruggero Razza che introduce la gratuità della Cannabis terapeutica per i pazienti af liberoquotidiano

TV7Benevento : Cannabis: comitato Esistono i diritti, 'ripartiamo da 1 per arrivare a 10' (3)... - TV7Benevento : Cannabis: comitato Esistono i diritti, 'ripartiamo da 1 per arrivare a 10' (2)... - UbaldoScara : 'Un grande passo avanti è stato fatto – afferma il Comitato Pazienti Cannabis Medica– anche se non siamo pienamente… -