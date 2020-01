Australian Open 2020: Fabio Fognini risolleva la giornata difficile dell’Italia. Federer e Djokovic tranquilli, donne tra sorprese e storie (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Fabio Fognini ha impedito che l’Italia tornasse dal mercoledì degli Australian Open con un pesante 0-3 nel bilancio vittorie-sconfitte, ma ha rischiato davvero tanto con l’Australiano Jordan Thompson prima di batterlo al super tie-break del quinto set. Soltanto un’altra volta, nelle tre occasioni precedenti in cui era stato avanti di due parziali e si era fatto rimontare, aveva poi vinto il quinto in uno Slam: era il 2017, e al primo turno del Roland Garros riuscì a sconfiggere l’americano Frances Tiafoe Certamente si son fatte sentire le fatiche dei due giorni (e annessa rimonta) con l’altro americano Reilly Opelka, così come ha influito il fatto che, dall’inizio del terzo set, il dritto ha semplicemente smesso di funzionare per larghi tratti, ma si è visto ancora una volta uno dei tratti tipici di Fognini. Il ligure è un giocatore che nella lotta ha ... oasport

