Virus cinese, il punto: aumentano i casi, rischi di epidemie negli ospedali. Rafforzate le misure negli aeroporti (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Continuano ad aumentare in Cina i casi legati al nuovo coronaVirus, della stessa famiglia della Sars. Si parla ormai di 291 casi accertati, secondo le autorità cinesi, e di 6 vittime dalla prima comparsa del Virus nella città di Wuhan, lo scorso 31 dicembre. Ma a scatenare la preoccupazione anche a livello internazionale è stato un nuovo dato confermato dagli stessi esperti della Commissione salute cinese: il Virus è trasmissibile da uomo a uomo e tra le persone infettate ci sono anche 14 operatori sanitari, il che fa temere il rischio di epidemie negli ospedali. Diverse le persone colpite dal nuovo Virus fuori da Wuhan: segnalati casi a Pechino e Guandong in Cina, e poi in Thailandia, Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Stati Uniti. Primo caso sospetto anche in Australia in un uomo di ritorno dalla Cina, mentre secondo il quotidiano The Sun un turista inglese è in ospedale in ... meteoweb.eu

