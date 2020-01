Una Vita trame spagnole: Telmo presenta pubblicamente suo figlio (Di martedì 21 gennaio 2020) Nelle prossime puntate della soap Una Vita, che andranno in onda su Canale 5 nel corso dei prossimi mesi, la salute di Lucia peggiorerà drasticamente. Stando alle anticipazioni della telenovela iberica infatti, il medico le diagnosticherà una grave malattia. Nel frattempo, il piccolo Mateo scoprirà che Telmo è il suo vero padre. Il Martinez vorrà impegnarsi e prendersi le sue responsabilità, tanto che porterà il bimbo nel quartierino, dicendo ai vicini che si tratta di suo figlio. Una Vita spoiler: Telmo assiste Lucia malata Stando alle anticipazioni, nelle puntate iberiche della telenovela, Cristóbal riuscirà a fuggire dal quartierino dopo aver ferito gravemente Samuel. I vicini si sentiranno in colpa per non aver aiutato l’Alday ed eVitare quella situazione, non prestandogli i soldi che aveva chiesto loro. Ormai però, la situazione è irrimediabile. Nel frattempo, Telmo e Felipe ... kontrokultura

matteosalvinimi : Buongiorno Amici, meno 6! Il voto di domenica è una scelta di vita! ???? #domenicavotoLega - chetempochefa : 'Bisogna mettersi in gioco, non avere vergogna, capire che siamo noi prima di tutti protagonisti della vita politic… - chetempochefa : “Siamo una famiglia e questo conta più di tutto, siamo sorelle e lo saremmo per tutta la vita.” Il ritorno di… -