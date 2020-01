Ultime Notizie Roma del 21-01-2020 ore 15:10 (Di martedì 21 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale e venerdì trova dell’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio la Cina ha annunciato di aver registrato nuovi decessi dovuti al Virus misterioso simile alla sarà il numero delle vittime è salito sei le autorità sanitarie cinesi segnalano che ci sono 77 nuovi casi in Cina persone contagiate dal virus portando 291 il totale nessuno se lo sarebbe aspettato c’è una Maggiore consapevolezza del cambiamento climatico diventato un tema caldo ma da un altro punto di vista non è stato fatto nulla le emissioni di CO2 non sono state ridotte ed è questo il nostro obiettivo ha esordito così gretatumberg la giovane attivista svedese per il clima nel suo discorso al Forum economico mondiale di Davos in Svizzera che l’edizione di quest’anno è tutto incentrato sulla sostenibilità l’esortazione della diciassettenne alla platea è stata ... romadailynews

