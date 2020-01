UFC, delirio McGregor: "Mai stato sconfitto, al massimo sottomesso" (Di martedì 21 gennaio 2020) Notorious non perde occasione per lanciarsi in dichiarazioni fuori dalle righe, ma questa potrebbe batterle tutte: a suo dire non è mai stato realmente sconfitto. foxsports

