Saronnesi comprano droga, inseguiti e denunciati (Di martedì 21 gennaio 2020) Due Saronnesi fermati con un inseguimento, da Origgio a Cerro Maggiore, dopo che si erano riforniti di droga nei boschi. E’ stato un blitz degno di una serie televisiva quello che ha avuto luogo all’uscita autostradale di Origgio Ovest. Dopo uno scambio di cocaina, gli agenti municipali hanno cercato di non far ripartire l’auto guidata da un 72enne, fermo a lato strada, ma questi li ha aggirati andando verso il cavalcavia. Risultato: i vigili si sono lanciati all’inseguimento e, quando la macchina si è fermata per far scappare il 42enne seduto accanto al posto di guida, si sono trovati davanti al dilemma se fermarlo o proseguire l’inseguimento. su Il Notiziario. ilnotiziario

