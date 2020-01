“PopOpera”, in scena a Napoli il Don Giovanni: musiche di Mozart a tempo di Flamenco (Di martedì 21 gennaio 2020) È il secondo ‘capitolo’ di una ideale trilogia sivigliana lo spettacolo pronto a debuttare, giovedì 23 gennaio, al Teatro Tram: si tratta del “Don Giovanni”, e fa parte del progetto PopOpera, ideato da Gianmarco Cesario per avvicinare i giovani all’opera lirica attraverso testi resi più attuali e arrangiamenti musicali contemporanei. Le musiche di Mozart, infatti, sono arrangiate in sonorità Flamenco da Pasquale Ruocco, concertista e compositore diplomato all’accademia Taller Flamenco di Siviglia, con specializzazione al Conservatorio de Musica de Cordoba e un diploma in composizione e direzione d’orchestra al Conservatorio di Siviglia. Dopo il Barbiere di Siviglia, si arriva così ad un nuovo capitolo con un testo che riassume i tre aspetti delle tre principali versioni di questo mito moderno: se Mozart, grazie al libretto di Lorenzo Da Ponte, lo rappresenta come un gaudente ... ildenaro

