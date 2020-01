Partorisce in casa e uccide di botte la neonata. Orrore alle porte di Roma (Di martedì 21 gennaio 2020) Orrore a Acilia, periferia Romana. I carabinieri della compagnia di Ostia hanno fermato una ragazza Romana, trentenne, con l’accusa di aver ucciso la sua bambina. Succede sabato, alle prime luci dell’alba, quando la ragazza avrebbe partorito nella sua casa ad Acilia, periferia della capitale. Qui qualcosa sarebbe andato storto, la bimba sarebbe scivolata dalle mani della neomamma (ma la dinamica è ancora da ricostruire) e la madre della giovane di 72 anni, origine svedese, avrebbe chiamato il 118 raccontando che la piccola era caduta: “È caduta, è caduta”, avrebbe urlato al telefono. Secondo le dichiarazioni dell’anziana, avrebbe trovato a terra nella camera da letto la bimba con il cordone ombelicale ancora attaccato alla placenta. “Non sapevo di essere incinta. Mia figlia è caduta per terra”, si sarebbe difesa la ragazza. Secondo quanto si apprende, ... caffeinamagazine

