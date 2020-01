Parte la missione francese a Hormuz. E l’Italia seguirà Macron (Di martedì 21 gennaio 2020) L’Europa scende in campo nello stretto di Hormuz. E lo fa con una missione europea a guida francese. Lo ha affermato il ministro degli Esteri transalpino Jean-Yvves Le Drian e lo ha confermato anche l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Unione europea, Josep Borrell. Il titolare del Quai d’Orsay ha parlato di “un’azione di sorveglianza marittima degli europei nel Golfo” che serve a far capire al mondo che l’Europa è di nuovo al centro della scena nei teatri di crisi più importanti del mondo. E lo stretto di Hormuz è sicuramente tra questi, visto che l’escalation tra Iran e Paesi del blocco statunitense ha confermato i rischi per un’area dal valore strategico enorme, a partire dal traffico del petrolio. Hormuz è la porta che unisce il Golfo Persico all’oceano Indiano, ed è uno dei choke-point principali per ... it.insideover

meccanica_plus : RT @AirLiquide_IT: A 3 anni dalla sua nascita, @HydrogenCouncil ha superato gli 80 membri! 'Siamo lieti di vedere un continuo interesse da… - stellaspica1974 : RT @EmaPaladino: @fabfazio Grazie anche a te @fabfazio Occuparsi di queste temi fa parte della missione di un servizio pubblico, interessar… - OpSmileITA : “Sono felice. Li vedo finalmente entrare a far parte della loro comunità e diventare uguali agli altri”. Le parole… -