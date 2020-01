Ozzy Osbourne ha scoperto di avere il morbo di Parkinson: “Ero sotto shock, è stata un’agonia” (Di martedì 21 gennaio 2020) Ozzy Osbourne, popolarissimo artista britannico, ha scoperto di avere il morbo di Parkinson lo scorso febbraio. È uscito allo scoperto a quasi un anno dalla diagnosi, dopo essersi preso del tempo per metabolizzare quanto sta accadendo al suo corpo. “I primi sei mesi sono stati un’agonia” ha dichiarato quando è stato pronto a raccontarsi “ma questa diagnosi non è una sentenza di morte”. fanpage

JollyFm : Ozzy Osbourne confessa di soffrire di Parkinson: 'Non sono bravo con i segreti. Non posso più conviverci' (video) - soundsblogit : Ozzy Osbourne confessa di soffrire di Parkinson: 'Non sono bravo con i segreti. Non posso più conviverci' (video) - salvador_erre : @alloravaletutto Tra le tante che ha combinato questa mi ha sempre fatto morire dal ridere! -