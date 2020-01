Meteo CAGLIARI: ancora BUFERA di VENTO con qualche pioggia (Di martedì 21 gennaio 2020) Il Meteo su CAGLIARI vedrà molte nubi martedì, con qualche ulteriore pioggia e soprattutto VENTO di scirocco molto intenso con raffiche superiori ai 74 orari. Poche novità per mercoledì, ancora con qualche debole precipitazione e venti forti sciroccali. Martedì 21: molto nuvoloso con pioviggine, molto VENTOso. Stima pioggia 1 mm. Temperatura da 11°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1030 hPa, in aumento. VENTO: in media da Est/Sud-Est 51 Km/h, raffiche 74 Km/h. Zero Termico: circa 2300 metri. Mercoledì 22: coperto con pioviggine, molto VENTOso. Stima pioggia 1 mm. Temperatura da 12°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1030 hPa, stazionaria. VENTO: in media da Sud-Est 45 Km/h, raffiche 63 Km/h. Zero Termico: circa 2900 metri. Giovedì 23: coperto, molto VENTOso. Temperatura da 12°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1026 hPa, in diminuzione. VENTO: in media da ... meteogiornale

