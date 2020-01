LIVE Sport, DIRETTA 21 gennaio: Sinner, Fognini, Giorgi, Seppi avanzano agli Australian Open. (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 21 gennaio: orari e programma 14.30 RALLY – La FIA annuncia la cancellazione del Rally del Cile dal prossimo Mondiale 2020. Viene, invece, anticipato di una settimana il Rally di Argentina CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 14.15 TENNIS – Si ferma al primo turno l’avventura di Elisabetta Cocciaretto agli Australian Open. Per la giovanissima marchigiana l’ostacolo Angelique Kerber si è rivelato troppo grande CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 13.20 SCI DI FONDO – Diramate le convocazioni dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo a Oberstdorg, spicca Federico Pellegrino. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 13.10 BIATHLON – Diramate le convocazioni dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo a Pokljuka, spicca Dorothea Wierer. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA ... oasport

LIVE Sport - DIRETTA 21 gennaio : i risultati degli Australian Open - c'è il Setterosa agli Europei. Abbuffata di basket : 09.01 TENNIS – Anche al maschile è grande Italia! Al secondo turno Jannik Sinner e Fabio Fognini. 08.50 TENNIS – Continua la grande giornata italiana a Melbourne! Anche Camila Giorgi avanza al secondo turno! 08.48 CICLISMO – Sam Bennett suona la prima ...

LIVE Sport - DIRETTA 20 gennaio : Bigi capitano dell'Italrugby - diciassette gli azzurri convocati nello sci alpino. I risultati degli Australian Open : 15.27 SCI ALPINO – Sono nove le azzurre convocate per le tre gare di Coppa del Mondo previste a Bansko, in Bulgaria, da venerdì a domenica. 15.01 SCI ALPINO – Otto gli italiani che saranno impegnati nelle discipline veloci in Coppa del Mondo a Kitzbuehel, in Austria, nelle giornate di venerdì ...

LIVE Sport - DIRETTA 20 gennaio : tutti i risultati degli Australian Open. Luca Bigi capitano dell'Italrugby : 14.34 TENNIS – Si sono conclusi gli incontri del tabellone maschile degli Australian Open. 13.35 TENNIS – Il serbo Novak Djokovic elimina il tedesco Jan-Lennard Struff con lo score di 7-6 (5) 6-2 2-6 6-1. 13.26 TENNIS – La statunitense Sloane Stephens esce per mano della cinese Shuai ...

LIVE Sport - DIRETTA 20 gennaio : Berrettini e Federer vincono facile - out Caruso. Luca Bigi capitano dell'Italrugby : 12.15 RUGBY – Sarà Luca Bigi il capitano dell'Italia al Sei Nazioni 2020. 10.59 TENNIS – Il greco Stefanos Tsitsipas elimina l'azzurro Salvatore Caruso con il netto score di 6-0 6-2 6-3. 10.58 TENNIS – Nel torneo femminile Asheigh Barty (Australia) rimonta e batte Lesia ...

Ripartono gli Slam : gli Australian Open LIVE su Eurosport : Si rinnova la sfida al primato del tennis mondiale tra Djokovic e Nadal. Comincia quella che forse sarà l'ultima stagione di Roger Federer. La Next Gen, a partire da Tsitsipas "nuovo maestro", prende la rincorsa verso i posti dei miti. Gli italiani – Fabio Fognini, Matteo Berrettini e […]

LIVE Sport - DIRETTA 20 gennaio : Berrettini e Federer vincono facile - Sinner - Fognini - Travaglia e Giustino fermati dalla pioggia : 9.25 TENNIS – Arriva conferma, da Euro Sport , che tutti i match ancora da disputare (outdoor) sono stati cancellati. Pertanto, Sinner , Fognini , Travaglia e Giustino non torneranno in campo quest'oggi. 9.20 TENNIS – Fabio Fognini salvato dalla pioggia ? Chissà…Di fatto, a Melbourne, per la prima giornata degli ...

LIVE Sport - DIRETTA 20 gennaio : Berrettini e Federer vincono facile - Sinner e Fognini stop per pioggia : 8.55 TENNIS – Il rinvio dei match si è protratto fino alle 09.30 italiane, per via della pioggia che sta cadendo dal cielo di Melbourne. Difficile si possa tornare in campo. 8.50 NBA – Soltanto due gli incontri che si sono disputati nella giornata odierna per la stagione regolare di NBA 2019-2020. Sorridono i San Antonio Spurs ...

LIVE Sport - DIRETTA 20 gennaio : tutte le notizie di oggi in tempo reale : Si prospetta una giornata ricca di Sport nella quale non ci si annoierà di certo. Fari puntati sugli Australian Open: prende il via da Melbourne il primo Slam del tennis del 2020 e le attese non mancano sia per i tanti ...

LIVE Sport - DIRETTA 19 gennaio : la Juventus allunga in testa alla Serie A - Milano perde nel basket : 22.42 basket – Brescia ha sconfitto Milano per 78-72 nel posticipo della giornata di basket , la Leonessa rafforza il terzo posto in classifica mentre i meneghini sono quarti. 22.40 CALCIO – La Juventus ha sconfitto il Parma per ...

LIVE Sport - DIRETTA 19 gennaio : Italia-Russia ai quarti degli Europei di pallanuoto - tutti i risultati di basket e volley : 20.30 basket FEMMINILE – Si sono giocate le partite della quindicesima giornata: sorpresa Virtus Bologna che sconfigge la ex capolista Ragusa, Schio vince e torna in testa da sola. 20.20 PALLANUTO – L'Italia affronterà la Russia nei quarti di finale degli Europei femminili, si è delineato il tabellone della fase a eliminazione DIRETTA .

LIVE Sport - DIRETTA 19 gennaio : Italia straripante negli sport invernali - Inter bloccata dal Lecce : 18.05 EQUITAZIONE – Denis Lynch ha vinto la tappa di Coppa del Mondo a Lipsia, quarto posto per Emilio Bicocchi. 17.55 SALTO CON GLI SCI – Dawid Kubacki ha vinto la gara-2 di Coppa del Mondo a Titisee, sconfitto Kobayashi di un'incollatura. 17.50 MOTOGP – Valentino Rossi è tornato ad allenarsi su una moto ...

LIVE Sport - DIRETTA 19 gennaio : Fischnaller oro continentale nello slittino - Bassino super a Sestriere - Fourcade dominatore a Ruhpolding : 16.00 SCI DI FONDO – Lo svedese Edvin Anger è il vincitore della medaglia d'oro sprint alle Olimpiadi Invernali Giovanili di Losanna 2020. 17 anni, residente a Mora, città di poco più di diecimila abitanti nell'entroterra della Svezia, Anger sconfigge con il tempo di 3'10″47 i gemelli norvegesi Nikolai e Aleksander Holmboe. 15.50 SPEED ...

LIVE Sport - DIRETTA 19 gennaio : Fischnaller oro continentale nello slittino - Setterosa ai quarti negli Europei - Bassino terza nel parallelo : 14.25 SCI ALPINO – Clemente Noel fa il bis a Wengen e precede Kristoffersen e Khoroshilov, 11esimo Razzoli, out Vinatzer. Pinturault inforca e vede fuggire in classifica il suo rivale norvegese 13.55 slittino . L'Italia sfiora il successo anche nel team relay di Lillehammer. Vince l'Austria con un decimo sugli azzurri, terza la Lettonia poi ...

LIVE Sport - DIRETTA 19 gennaio : tutte le notizie di oggi in tempo reale. Fischnaller oro continentale nello slittino - Setterosa ai quarti negli Europei : 12.45 PALLANUOTO – L'Italia supera la Francia per 18-6 nella quinta giornata degli Europei di pallanuoto femminile e chiude la prima fase al terzo posto nel Girone B proprio davanti alle transalpine, ed ora martedì 21 alle ore 16.00 sfiderà nei quarti di finale la seconda classificata del Girone A, ovvero la vincente di Russia-Grecia, che si disputerà oggi alle ore 17.30 (in caso di ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 19 gennaio : bene Bassino in parallelo - delude Vinatzer. Fischnaller vince a Lillehammer! : entreranno nel vivo le stagioni di Coppa del Mondo di numerosi Sport Invernali. Lo sci alpino fa tappa in Svizzera con gli uomini ed in Italia con le donne, mentre lo sci di fondo va in Repubblica Ceca, a Nove Mesto. Il salto con gli sci è a Zao con le donne ed a Titisee con gli uomini, infine saranno protagoniste anche le Coppe del Mondo di ...

