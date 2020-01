LIVE Sonego-Kyrgios 2-6 5-4, Australian Open 2020 in DIRETTA: secondo set in equilibrio (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Sonego! L’azzurro gioca quattro prime e porta a casa il punto. 40-15 Servizio e dritto a incrociare da manuale!!!!! 30-15 Che regalo di Sonego! L’azzurro trova un ottimo servizio al corpo ma sbaglia una facile rovescio in contropiede. 30-0 Sonego trova un dritto all’incrocio delle righe, il recupero di rovescio dell’Australiano finisce in corridoio. 15-0 Ottima prima di Sonego, l’Australiano sbaglia la risposta. 4-4 Nessun problema per Kyrgios che chiude con una gran prima il game. 40-15 Seconda molto profonda e dritto all’incrocio delle righe. 30-15 Ancora una prima al centro imprendibile di Kyrgios. 15-15 Brutto errore col dritto in avanzamento del tennista di casa. 15-0 Prima vincente di Kyrgios. 4-3 Sonego. Quando l’azzurro riesce a mettere in campo la prima prende in mano lo scambio e mette ... oasport

