Liliana Segre su Verona: «La via per Almirante è incompatibile con la mia cittadinanza onoraria» (Di martedì 21 gennaio 2020) La decisione della giunta di centrodestra guidata da Federico Sboarina a Verona aveva fatto discutere. Il 16 gennaio scorso, contemporaneamente, era stata approvata la cittadinanza onoraria per Liliana Segre, ma era anche stato dato il via libera alla delibera di giunta con la quale si dedicava una strada al fondatore del Movimento Sociale Italiano Giorgio Almirante. Quando la senatrice a vita Liliana Segre ha appreso la notizia, il suo commento è stato quello di una donna molto contrariata dalla deciasione. LEGGI ANCHE > La strana par condicio a Verona: nello stesso giorno della cittadinanza alla Segre, l’intitolazione di via Almirante Liliana Segre cittadina onoraria a Verona: «O me, o la strada per Almirante» «Povera strada – ha detto Liliana Segre -. Mi chiedo se sia lo stesso Comune che mi ha dato la cittadinanza ad averla proposta. Sono di fatto due scelte ... giornalettismo

