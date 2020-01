L’ennesima minaccia sanitaria si abbatte sulla Cina: forse non è un caso (Di martedì 21 gennaio 2020) Ogni giorno che passa l’ombra proiettata dalla polmonite virale da coronavirus sulla Cina è sempre più grande. L’epidemia è partita da Wuhan, una megalopoli che conta oltre 10 milioni di abitanti, più dell’intera popolazione presente in Lombardia. Da qui il focolaio si è esteso nel resto del Paese, da Pechino a Shenzen, ma anche oltre i confini nazionali: Hong Kong, Corea del Sud, Giappone, Thailandia, Filippine, Taiwan. Lo spauracchio è che la malattia misteriosa, rinominata 2019-n-Cov e trasmissibile da uomo a uomo, possa superare i monti Urali e fare capolino in Europa. In Unione Europea ci sono tre aeroporti, tra cui quello di Roma Fiumicino, che vantano collegamenti diretti con Wuhan, oltre a vari scali che devono comunque fare i conti con collegamenti indiretti. È anche per questo motivo che il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc) ha stilato una nota chiarissima ... it.insideover

