Juan Luis choc: ‘Ora dico la verità sulla notte passata insieme, Gemma Galgani ha mentito. Ecco com’è andata e perché si è arrabbiata’ (Di martedì 21 gennaio 2020) Juan Luis Ciano rompe il silenzio su Gemma Galgani A distanza di un paio di settimane l’ex cavaliere Juan Luis Ciano ha rotto il silenzio parlando della sua esperienza all’interno del dating show di Maria De Filippi. Intervistato da Uomini e Donne Magazine, l’odontotecnico napoletano ha detto che era convinto che al parterre senior avrebbe trovato una donna più grande di me, una persona matura e invece ha trovato ben altro. Ciano è rimasto molto deluso da Gemma Galgani, soprattutto perché secondo lui ha detto molte cose false sul suo conto. Ma la replica dell’uomo non è terminata qui, infatti ha raccontato la sua verità su quanto accaduto quella famosa notte trascorsa con lei in un hotel di Torino. Juan Luis contraddice la dama torinese Come accennato prima, una delle cose inesatte dette da Gemma Galgani a Uomini e Donne riguarda la notte passata insieme quando ... kontrokultura

