Il periodo nero di Taylor Swift: "Mia madre ha un tumore al cervello. Non so cosa succederà" - (Di martedì 21 gennaio 2020) Marina Lanzone La cantante ha dovuto ridurre la sua tournée in giro per il mondo per non stare troppo tempo lontana da casa. Ma non ha rinunciato a tutte le tappe europee Taylor Swift è all’apice del suo successo. Dopo la nomination ai Golden Globe 2020 per la canzone "Beautiful Ghosts", colonna sonora del film musicale "Cats", la cantante aspetta l’uscita del documentario sulla sua vita. "Taylor Swift: Miss America", regia di Lana Wilson, debutterà il prossimo 23 gennaio al Sundance Film Festival del 2020 e uscirà su Netflix subito dopo. Ma la 30enne non si sta godendo a pieno i suoi successi: un problema serio è al centro dei suoi pensieri. Intervistata da Variety per l’uscita del documentario, Taylor Swift ha rivelato alla rivista che sua madre Andrea ha un tumore al cervello. Lo hanno scoperto mentre era già in cura per una recidiva del cancro al seno. Era il 2015 quando ... ilgiornale

