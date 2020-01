Gli esperti AIDECO relatori a Roma International Estetica (Di martedì 21 gennaio 2020) “COSMETICA: INNOVAZIONI, NEWS, MITI E REALTÀ VERSO IL 2020” è questo il titolo del workshop interamente realizzato da AIDECO (Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia) all’interno di uno dei più noti eventi professionali del settore estetico: “Roma International Estetica”, organizzato alla Fiera di Roma, dall’1 al 3 febbraio. Salute, benessere, bellezza: l’indubbia connessione tra questi concetti genera l’intervento di molteplici discipline, non sempre in semplice comunicazione tra di loro. Il mondo dell’Estetica raccoglie le istanze da diversi ambiti, primo tra tutti il corretto mantenimento in buono stato della pelle e dei suoi annessi. “La dermatologia ha sviluppato l’impulso di trasmettere le sue conoscenze agli operatori della bellezza, mentre la cosmetologia ha raccolto la sfida di farsi conoscere meglio a tutti i livelli, non per ultimo a chi offre e utilizza i prodotti ... romadailynews

