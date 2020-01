Gemelli, oroscopo febbraio: zodiaco Paolo Fox, Branko, Simon and the stars (Di martedì 21 gennaio 2020) oroscopo Gemelli febbraio 2020, previsioni Paolo Fox: lo zodiaco di amore, lavoro e salute Dal libro “L’oroscopo 2020 di Paolo Fox” sveliamo in questo paragrafo alcune indicazioni sulle previsioni dell’oroscopo del mese di febbraio 2020 del segno dei Gemelli, con informazioni relative all’amore, al lavoro e alla salute. L’oroscopo dei Gemelli di Paolo Fox del mese di febbraio dice che sarà possibile ricevere buone risposte nel lavoro, mentre in amore molti sentiranno il bisogno di tranquillità. Tante emozioni vere torneranno alla luce, specie dopo il 7, mentre l’opposizione di Marte causerà piccoli disturbi psicofisici nei primi giorni del mese, motivo per il quale l’astrologo de I Fatti Vostri consiglia ai nati Gemelli di non chiedere troppo al loro fisico. oroscopo febbraio, segno dei Gemelli: le previsioni astrologiche del mese prossimo ... lanostratv

