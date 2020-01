Elezioni suppletive Napoli 2020, chi sono i 4 candidati al Senato (Di martedì 21 gennaio 2020) Chi sono i 4 candidati al Senato della Repubblica Italiana in corsa per un posto alle Elezioni suppletive di Napoli 2020: la corsa a Palazzo Madama. In lizza Sandro Ruotolo (Pd e demA), Luigi Napolitano (M5S), Salvatore Guangi (Fi, Lega, Fdi) e Giuseppe Aragno (PaP). Si vota il 23 febbraio dalle 7 alle 23. fanpage

