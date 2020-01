Divieto di fumo all’aperto 2020: come funziona e quando entra in vigore (Di martedì 21 gennaio 2020) Divieto di fumo all’aperto 2020: come funziona e quando entra in vigore In questi giorni sta facendo discutere la possibile ordinanza del Comune di Milano che, se di fatto introdotta, comporterebbe il Divieto di fumo all’aperto, quanto meno a partire dalle aree corrispondenti alle fermate degli autobus e tram, sebbene l’intenzione dei promotori dell’iniziativa sia quella della progressiva estensione a tutta l’area pubblica della città. Vediamo più da vicino questa probabile novità, che certamente non farà felici i milioni di fumatori che vivono in Italia. Se ti interessa saperne di più sul Divieto di fumare in macchina, importo multa e quando è concesso, clicca qui. Divieto di fumo: di che novità si tratta? quali finalità? L’obiettivo dichiarato del Comune di Milano è quello di impedire l’uso di sigarette all’aperto, ovvero in ... termometropolitico

NicolaPorro : Genialata di Sala. Divieto di fumo alle fermate. E alle manifestazioni friday for future. E nella serie madeinitaly… - Agenzia_Ansa : L'annuncio del sindaco di #Milano: 'Entro il 2030 non permetteremo più di fumare all'aperto'. A breve il divieto al… - repubblica : 'Divieto di fumo alle fermate di tram e bus': la proposta antismog del sindaco Sala a Milano -