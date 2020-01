Di Maio sempre più solo, Nadia Aprile lascia il M5s: metodi intollerabili (Di martedì 21 gennaio 2020) "Dopo aver riflettuto a fondo, ritenendo illegittimo ed infondato il procedimento aperto a mio carico, ma certa di aver contribuito, con la mia presa di posizione, a rendere pubblici comportamenti di dubbia legittimita', sono giunta alla determinazione di non poter piu' continuare a militare nel MoVimento di cui, sebbene condivida ancora i principi ispiratori, non mi e' piu' possibile tollerare i metodi". Lo dichiara Nadia Aprile, parlamentare uscente del Gruppo M5S alla Camera: "Pertanto ho formalmente comunicato al Presidente della Camera Roberto Fico la mia decisione di lasciare il Gruppo Parlamentare MoVimento 5 Stelle". "Non posso nascondere che i fatti che mi hanno visto protagonista nell'ultimo periodo mi hanno seriamente scossa", spiega la deputata. "La situazione in cui mi sono trovata e' dipesa esclusivamente da un'inesorabile deriva autoritativa del Movimento e dalla ... ilfogliettone

