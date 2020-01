Davos, la prima volta al forum economico di 10 attivisti under 20: non solo Greta, chi sono e di cosa parleranno (Di martedì 21 gennaio 2020) Ogni anno nel mese di gennaio i “grandi” della politica e del mondo economico si riuniscono nella piccola località sciistica di Davos, in Svizzera, per discutere, principalmente, dell’andamento dell’economia mondiale in compagnia di accademici, membri del mondo dei media, delle organizzazioni internazionali, artisti e altri esponenti della società civile. Quest’anno sono circa tremila i delegati al forum economico mondiale, da oltre 117 paesi. Tra loro ci saranno anche Giuseppe Conte, Angela Merkel, Donald Trump e – al secondo anno consecutivo – Greta Thunberg. Guerra dei dazi, emissioni di CO2 e disuguaglianza Non è un caso: il tema del raduno di quest’anno è la coesione sociale e la sostenibilità (l’anno scorso invece era la Globalizzazione 4.0). Il cambiamento climatico è al centro del dibattito, quindi. Merito anche ... open.online

LorenzoZL74 : RT @tvsvizzera: La sicurezza prima di tutto. Oltre a Donald Trump a Davos saranno presenti oltre 100 diplomatici, 5 membri di famiglie real… - Leleprox : RT @tvsvizzera: La sicurezza prima di tutto. Oltre a Donald Trump a Davos saranno presenti oltre 100 diplomatici, 5 membri di famiglie real… - sergimagugliani : RT @tvsvizzera: La sicurezza prima di tutto. Oltre a Donald Trump a Davos saranno presenti oltre 100 diplomatici, 5 membri di famiglie real… -