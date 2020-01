CorSport: Tsimikas opzione gradita al Napoli anche se Ghoulam dovesse restare (Di martedì 21 gennaio 2020) Il Napoli vorrebbe Kostas Tsimikas, come si dice da settimane. Ma l’arrivo del terzino dipende da Ghoulam. Il club di De Laurentiis ha chiesto all’algerino di cercare altrove un’altra opportunità, magari al Watford e all’Olympiacos ha chiesto ancora del tempo. Ma, scrive il Corriere dello Sport, il greco sarebbe gradito al Napoli anche se Ghoulam dovesse decidere di restare. “Ma anche se Ghoulam dovesse decidere, sino al 31 gennaio, di restare a Napoli, Tsimikas resterebbe un’opzione gradita”. Il pericolo è la concorrenza. “Tsimikas è stato più vicino al Napoli di quanto si possa sospettare, poi l’inevitabile tentennamento e il «pericolo» ora assai concreto di non poter giocare la Champions ha avuto lo stesso effetto d’una doccia gelata sui fogli di carta già pronti. Ma non è finita, perché tempo a disposizione ancora ce n’é: il Napoli ha ... ilnapolista

