Coppia di anziani investita a Novi Ligure: lei morta, lui gravissimo (Di martedì 21 gennaio 2020) Tragedia a Novi Ligure (in provincia di Alessandria), dove una Coppia di anziani è stata investita sulle strisce pedonali da un uomo che non si è nemmeno fermato a soccorrerla. La donna è morta dopo una settimana di agonia mentre l’uomo si trova ricoverato in gravissime condizioni. Coppia di anziani investita a Novi Ligure L’incidente è avvenuto il 26 dicembre 2019 nel paesino piemontese. I due coniugi di origine sarda erano appena usciti dalla messa e stavano attraversando la strada sulle strisce quando all’improvviso un’auto li ha falciati entrambi. Il suo conducente, un uomo di 84 anni, è fuggito senza prestare soccorso ed è stato in seguito rintracciato dai Carabinieri. Le accuse di cui dovrà rispondere sono omicidio stradale e lesioni gravi aggravate dalla fuga. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno subito giudicato molto gravi le ... notizie

