Cooperazione internazionale, presentata la legge firmata dal consigliere regionale Carlo Iannace (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Ho ritenuto doveroso firmare una proposta di legge che fortunatamente, vista la carenza dal punto di vista legislativo della Campania in materia di Cooperazione allo sviluppo sostenibile, è diventata legge lo scorso dicembre”. Commenta così il consigliere regionale Carlo Iannace firmatario, insieme al consigliere Tommaso Amabile, della legge “Interventi regionali per la Cooperazione allo sviluppo sostenibile e la solidarietà internazionale”, presentata questa mattina in Consiglio regionale della Campania, con la presidente Rosetta D’Amelio e l’assessore alle Politiche Sociali Lucia Fortini. Un testo che nasce in coerenza con la normativa italiana sulla Cooperazione internazionale per lo sviluppo, che riconosce alle autonomia locali un ruolo positivo e attuativo, in particolare con la L. 125/2014 che si ispira ai principi della Carta delle Nazioni Unite e ... anteprima24

_Carabinieri_ : Finanziato da @ItalyMFA nel quadro dello sviluppo di rapporti di cooperazione internazionale con i Paesi africani,… - irpiniatimes1 : COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, PRESENTATA IN REGIONE CAMPANIA LA LEGGE FIRMATA DAL CONSIGLIERE CARLO IANNACE… - Retesei : “Interventi regionali per la cooperazione allo sviluppo sostenibile e la solidarietà internazionale” -