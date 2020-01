Calci, pugni e spintoni: aggredita un'altra troupe di Striscia la Notizia - (Di martedì 21 gennaio 2020) Roberta Damiata Ennesima aggressione ad una troupe di Striscia la Notizia mentre stava realizzando un servizio sui parcheggiatori abusivi Dopo il gravissimo fatto delle coltellate ricevute dall’inviato di "Striscia la Notizia" Vittorio Brumotti rimasto miracolosamente illeso, un’altra troupe di “Striscia” è stata aggredita. Si tratta della giovane inviata Erica senza k, che stava facendo insieme alla sua troupe un servizio a Cosenza. Erica si trovava nei pressi dello stadio per realizzare un servizio sui parcheggiatori abusivi che si affollano nei pressi della struttura durante le partite. Sono bastati pochi secondi e qualche domanda per far degenerare la cosa. Erica infatti si è “permessa” di chiedere spiegazioni ad alcuni di questi posteggiatori che stazionano allo stadio chiedendo soldi in cambio di parcheggi che sarebbero invece gratuiti, quando uno di questi si è ... ilgiornale

