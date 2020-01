Bayern Monaco, Perisic: «Futuro? Avere 30 anni non è essere vecchi» (Di martedì 21 gennaio 2020) Le dichiarazioni di Ivan Perisic, giocatore dell’Inter in prestito al Bayern Monaco, sui suoi piani per il Futuro Ivan Perisic, esterno dell’Inter in prestito al Bayern Monaco, ha fatto un bilancio di questi primi mesi con i bavaresi, con uno sguardo al Futuro. Ecco le sue parole a Abendzeitung. «Finora è tutto positivo a Monaco, sia sul lato privato che su quello sportivo. Futuro? Vado solo passo dopo passo, giorno per giorno. Poi vedremo. Avere 30 anni non è essere vecchi. Sto bene. Il mio piano è giocare altri 7-8 anni». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

