Bari, colpo sulla trequarti: ufficiale l’arrivo di Laribi. Il comunicato (Di martedì 21 gennaio 2020) Bari, ufficiale il colpo sulla trequarti: l’arrivo in prestito di Karim Laribi. L’italo-tunisino era all’Empoli, ma di proprietà del Verona ufficiale: il Bari si rinforza sulla trequarti. Grande acquisto per la società pugliese, che prende in prestito Karim Laribi, trequartista di grande qualità, in arrivo dal Verona. Ecco il comunicato della società. «La SSC Bari S.p.A. comunica di aver acquisito, con la formula del prestito dall’Hellas Verona via Empoli, i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Karim Laribi (20 aprile 1991, Milano)». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

