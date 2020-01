Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma Galgani fa litigare Ida e Riccardo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Ida Platano e Riccardo Guarnieri tornano a Uomini e Donne e litigano per Gemma: ecco perchè Oggi c’è stata una nuova registrazione del Trono Over di Uomini e Donne. E in questa occasione, come riportato dal blog IlVicolodelleNews.it, ospiti d’onore sono stati Riccardo Guarnieri e Ida Platano. I due, una volta entrati nello studio del dating, hanno subito dichiarato di amarsi davvero tanto, anche se non hanno nascosto di litigare spesso e volentieri. E proprio a tal proposito, Ida Platano ha rivelato di aver discusso con il suo compagno anche in questi ultimi giorni perchè si è scordato di fare gli auguri di buon compleanno a Gemma Galgani. Per tale ragione il cavaliere oggi ha chiesto alla dama torinese se ci sia rimasta male di non aver ricevuto i suoi auguri, cogliendo l’occasione per farglieli in puntata. Tuttavia Riccardo e Ida di Uomini e Donne Over hanno ... lanostratv

Patrici54126060 : Uomini%2520e%2520Donne%2520anticipazioni,%2520Cecilia%2520Zagarrigo%2520smascherata%2520in%2520puntata /news/uomini… - infoitcultura : Uomini e Donne, anticipazioni di oggi, martedì 21 gennaio: lo sfogo di Armando. - infoitcultura : Uomini e Donne anticipazioni 20 gennaio 2020, la scelta in diretta di Giulio Raselli: “Emozioni forti” -