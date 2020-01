Allerta uova biologiche | Ritirate per rischio microbiologico dal Ministero (Di martedì 21 gennaio 2020) Allerta uova biologiche | Ritirate dal mercato per rischio microbiologico dal Ministero della Salute. Il modello di richiamo e tutte le informazioni utili Una nuova Allerta per la salute dei consumatori è venuta alla luce dal Ministero della Salute che ha ritirato dal mercato le uova biologiche per rischio microbiologico. Il modello di richiamo è … L'articolo Allerta uova biologiche Ritirate per rischio microbiologico dal Ministero è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

infoitsalute : Allerta uova biologiche | Ritirate per rischio microbiologico dal Ministero - informazionecs : Nuova allerta, uova biologiche ritirate per rischio microbiologico dai supermercati NaturaSì - zazoomnews : Allerta uova biologiche Ritirate per rischio microbiologico dal Ministero - #Allerta #biologiche #Ritirate -