Voragine zona Colosseo, per 13 persone scatta assistenza alloggiativa (Di lunedì 20 gennaio 2020) Roma – Al momento sono 13 le persone, corrispondenti a 7 nuclei familiari, che hanno richiesto assistenza alloggiativa dopo l’evacuazione del palazzo di via Marco Aurelio 20, in zona Colosseo, dove a causa della formazione di una Voragine e di un cedimento del manto stradale, i Vigili del fuoco hanno disposto l’evacuazione. Per tutti gli inquilini la Polizia locale, ha attivato le relative procedure con la Protezione civile. L'articolo Voragine zona Colosseo, per 13 persone scatta assistenza alloggiativa proviene da RomaDailyNews. romadailynews

romadailynews : #Voragine zona #Colosseo, inquilini attendono visite tecniche: #Roma – Trolley nei bar e… - infoitinterno : Roma. Voragine in zona Colosseo, 15 persone evacuate da palazzina - Marranna57 : #Roma sta sprofondando. Ogni giorno succede un disastro. Chi ci viene a salvare? Roma,… -