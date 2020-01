USA, nuova strage a Kansas City: due persone uccise in un bar, altre 15 ferite (Di lunedì 20 gennaio 2020) Due persone sono morte e altre quindici sono state ferite - tre in maniera grave - dopo una sparatoria avvenuta all'interno di un bar a Kansas City. Il movente del delitto non è ancora stato accertato. Appena due giorni fa un'altra strage familiare: quattro persone sono state uccise a Salt Lake City. fanpage

