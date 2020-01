Uomini e Donne trono over, nuovo cavaliere per Gemma: Marcello esce con Barbara (Di lunedì 20 gennaio 2020) Arrivano delle clamorose notizie riguardanti Gemma Galgani di Uomini e Donne. Presto al trono over assisteremo all’arrivo di un altro cavaliere che avrà modo di approfondire la conoscenza con la dama torinese. A quanto pare, anche la conoscenza con Marcello si rivelerà deludente al punto tale che l’uomo uscirà con Barbara. Ma chi è il nuovo ‘amico’ di Gemma? Anticipazioni Uomini e Donne, new-entry al trono over Grazie a Il Vicolo delle News è possibile scoprire cosa accadrà prossimamente a Uomini e Donne sezione trono over. A quanto pare Gemma Galgani conoscerà un nuovo cavaliere. Archiviate le disavventure con Jean Pierre, Juan Luis e Marcello, la dama piemontese non si arrende. Durante la registrazione del 16 gennaio, dopo che Tina ha pubblicamente mostrato alcune foto della sua nemica numero 1, Gemma ha conosciuto un suo coetaneo. Quest’ultimo si ... kontrokultura

matteosalvinimi : #Salvini su #Gregoretti: Chi mi ritiene un criminale, mi mandi a processo. Ma trovi poi un tribunale bello grande:… - pierofassino : Da #Bologna una straordinaria manifestazione di donne e uomini che vogliono vivere un'#EmiliaRomagna libera da odio… - Europarl_IT : Gli uomini guadagnano più delle donne nell’UE? ?? Cos’è il divario retributivo di genere e come si calcola ??… -