Una nuova mod di Fallout New Vegas introduce NPC, missioni, location e oggetti tagliati dal gioco (Di lunedì 20 gennaio 2020) The Court of Kvatch ha pubblicato una nuova versione di Simply Uncut Mod per Fallout New Vegas. Questa mod, che ha una dimensione di 1 GB, mira a riportare NPC, missioni, location, oggetti e caratteristiche non presenti nella versione finale del gioco.Ci sono molti NPC che sono tornati e la nuova quest che questa mod introduce è Cat Fight. Inoltre, ci sono molte nuove location che i giocatori possono trovare sulla mappa. Alcune di queste sono: Underpass, Vault 24, Cell Block C, Northwest Sewers e Sothwest Sewers.Questa mod riporta anche alcune funzionalità di gioco. Ad esempio, ripristina la capacità di rafforzare le difese dell'NCRCF a favore dei Powder Gangers. Presenta anche tonnellate di dialoghi inutilizzati e aggiunge truppe NCR per popolare i casinò su The Strip. Leggi altro... eurogamer

Mov5Stelle : Grazie alla legge #Spazzacorrotti, in caso di condanna, i proventi del reato saranno sempre confiscati, anche se ne… - ilfoglio_it : Una nuova Irpef contro una tassazione iniqua e ormai inadeguata. Dovrà essere universale, semplificata e avere un p… - francescoassisi : Il #manifestodiAssisi e i pilastri dell'Italia per una nuova #economiacircolare Manifattura record, economia circ… -