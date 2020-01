Ultrà investito e ucciso durante una rissa, arrestati 25 tifosi (Di lunedì 20 gennaio 2020) tifosi investiti da membri di una tifoseria rivale: il bilancio è di un morto e un ferito. arrestati in venticinque, non si esclude l’investimento intenzionale. Potenza, due uomini investiti da un’auto pirata. Il bilancio purtroppo è di un morto. A perdere la vita un ragazzo di 39 anni. Il sospetto degli inquirenti è che i due, tifosi della Vultur Rionero, possano essere stati investiti intenzionalmente per una folle rivalità sportiva. Nelle ore successive alla tragedia gli inquirenti hanno fermato il tifoso del Melfi che si trovava alla guida dell’auto e insieme con lui hanno fermato altre ventiquattro persone, tifosi dei Rionero. Tutti gli indagati si trovano in carcere. Ultrà investiti da tifosi rivali: un morto e un ferito L’incidente è avvenuto nei pressi della stazione di Vaglio Basilicata, Potenza, dove i due ragazzi investiti si erano recati ... newsmondo

