Ultime Notizie Roma del 20-01-2020 ore 08:10 (Di lunedì 20 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati in ascolto dalla relazione Francesco Vitale in studio da conferenza di Berlino Segna un primo passo verso la pace Lidia l’accordo finale spiana la strada a un cessate il fuoco duratura un embargo sulle armi alla fine delle ingerenze straniere rimangono rapporti Redi Firenze reciproche tra saragia TAR che non hanno firmato il documento conta spiegato che l’Italia è disponibile essere in prima fila per un impegno anche sul monitoraggio della Pace ovviamente passando dall’ ONU 25 persone sono state arrestate dalla polizia in seguito alla morte di un tifoso della vultur Rionero avvenuta ieri pomeriggio in Basilicata dove un’auto su cui viaggiavano dei sostenitori del Melfi è finita Ancora da stabilire se Volontariamente o meno contro i tifosi avversari tutti gli arrestati compreso il trentenne che era alla guida ... romadailynews

