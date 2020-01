Trento-Virtus Bologna in tv, EuroCup basket 2020: orario, programma e streaming (Di lunedì 20 gennaio 2020) Si conclude la prima metà del girone A delle Top 16 di EuroCup, e la terza giornata regala un doppio derby, sia cromatico, bianconero, che soprattutto territoriale, italiano. Trento e Virtus Bologna si sfidano con obiettivi simili, data la situazione di classifica. Per le V nere, dopo la vittoria sul Darussafaka seguita alla brutta sconfitta contro il Partizan Belgrado alla Stark Arena, la seconda vittoria darebbe una spinta importante verso la qualificazione ai quarti di finale, mentre l’Aquila basket, dopo le sconfitte contro turchi e serbi, ha assoluto bisogno di incamerare i due punti per non doversi ritrovare quasi fuori dai giochi con ancora tre partite da disputare. In Serie A le due formazioni si sono affrontate nella 17a giornata, con il successo bolognese alla BLM Group Arena (sede anche della sfida di domani) per 77-83, grazie alla miglior partita dell’anno di ... oasport

JohnRain81 : #Virtus ottimo l'approccio alla gara con Pistoia. Un 3° quarto sottotono (che dopo il grande dispendio di energie c… - _Tiempo_Extra_ : #Basquet #LegaA ???? Trento 81-103 Reggiana Treviso 84-94 Cremona Virtus Bologna 60-90 Pistoia Reyer Venezia 80-70 Fortitudo Bologna - AlessandroMagg4 : Massimo Zanetti di Virtus Bologna a Radio Bologna Uno: «Importante che abbiano giocato anche i giovani. Importante… -