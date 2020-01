Traffico Roma del 20-01-2020 ore 10:30 (Di lunedì 20 gennaio 2020) BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. MIGLIORA IL Traffico SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, DOVE LA CIRCOLAZIONE RIMANE INTENSA E SENZA PARTICOLARI DISAGI. DIMINUISCONO GLI SPOSTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN DIREZIONE Roma E VERSO LA BARRIERA DI Roma EST E SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO, TRA IL GRA E VIA DELLA MAGLIANA, ANCHE IN QUESTO CASO IN TUTT’E DUE I SENSI DI MARCIA. SU VIA DEL FORO ITALICO, POSSIBILI RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI. DOPO GLI SPOSTAMENTI PER ENTRARE IN CITTÀ DURANTE L’ORARIO DI PUNTA DELLA MATTINA, SI GUIDA REGOLARMENTE SU AURELIA, CASSIA, FLAMINIA E SALARIA. IN CITTÀ, POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA CASAL DE PAZZI, ALTEZZA VIA ADOLFO MARCO BORÒLI, VERSO VIA TIBURTINA. PER LA STESSA CAUSA, PRUDENZA SU VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA, IN PROSSIMITÀ ... romadailynews

