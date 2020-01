SAG Awards 2020, trionfano Phoenix e Zellweger. E “Parasite” fa la storia (Di lunedì 20 gennaio 2020) Va quasi tutto come da copione ai SAG Awards 2020, 26esima edizione del premio assegnato dal sindacato degli attori. Che, dice la storia, è uno dei termometri più affidabili per capire chi sono i favoriti in chiave Oscar. E i trend, per quanto riguarda il cinema, sembrano abbastanza chiari. Anche ai SAG Awards 2020 nelle categorie migliori attori trionfano Joaquin Phoenix per Joker e Renée Zellweger per Judy. Si conferma quindi il risultato di Golden Globes e Critics' Choice Awards. Per la categoria femminile la Zellweger è una vincitrice annunciata da mesi grazie alla sua interpretazione di una autentica leggenda della storia hollywoodiana, Judy Garland. E infatti ha concluso il suo discorso di ringraziamento dicendo: "Judy, cinquant'anni dopo la tua comunità sta pensando a te stasera. Questo è dedicato a te". https://youtu.be/eM4uJ37E9e0 Per la categoria migliore attore, ... optimaitalia

HuffPost : Danai Gurira came to serve a look! ?? - repubblica : RT @RepubblicaTv: Sag Awards, Jennifer Aniston ritira il premio: Brad Pitt si ferma incantato a guardarla sullo schermo - badtasteit : #SAGAwards: #Parasite entra nella storia e riceve il premio più importante -