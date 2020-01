Rrahmani Napoli, ufficiale l’arrivo del difensore kosovaro (Di lunedì 20 gennaio 2020) Amir Rrahmani è un nuovo giocatore del Napoli: il difensore kosovaro arriverà in azzurro a fine stagione. Il comunicato Amir Rrahmani è un nuovo giocatore del Napoli. Dopo le visite mediche sostenute giovedì è arrivata l’ufficialità del passaggio del difensore kosovaro in azzurro. Questo il comunicato dell’Hellas Verona. «Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo a SSC Napoli i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Amir Rrahmani. Il 25enne difensore kosovaro resterà in gialloblù a titolo temporaneo sino al termine della corrente stagione, segnatamente sino al 30 giugno 2020» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

