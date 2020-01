Profezia inquietante: dopo le Torri Gemelle, nel 2020 l’America… (Di lunedì 20 gennaio 2020) Non sempre è bene fidarsi delle profezie, soprattutto perché alcune hanno creato molto allarmismo per poi rivelarsi false. Ce ne sono altre, però, che hanno anticipato il futuro in modo impressionante. Quelle di Baba Vanga per esempio si sono quasi sempre avverate. La donna, deceduta nel lontano 1994, aveva previsto l’11 settembre e l’elezione di Obama, due eventi che hanno segnato la storia del mondo occidentale. E ora… Putin e Trump nei guai Secondo la veggente dei balcani, Donald Trump verrà colpito da una terribile malattia che lo farà diventare sordo e gli verrà anche diagnosticato un tumore al cervello che non gli permetterà più di essere il Presidente degli Stati Uniti. Stessa sorte anche per Vladimir Putin: l’uomo sarà soggetto in primis a un tentativo di omicidio, poi dovrà fronteggiare la crisi di un meteorite che si abbatterà sulla Russia. Quanto a noi, ... velvetgossip

RenzoCianchetti : Quell'inquietante profezia sull'Ue - stedis : Quell'inquietante profezia sull'Ue - m1marisa : RT @GiancarloDeRisi: Meluzzi, profezia inquietante, il suo appello a non mollare e a tenere alta la guardia: 'Stanno preparando la grande i… -